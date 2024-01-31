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Ракурс
Кулеба захистив Орбана - Він не проросійський, а проугорський політик

Кулеба захистив Орбана — Він не проросійський, а проугорський політик

31 січ 2024, 09:35
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Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не погодився з тими, хто називає діючу угорську владу проросійською.


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Я вважаю, що заяви Віктора Орбана та Петера Сійярто не проросійські, а проугорські, — так сказав очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю угорському виданню Telex.

Він вважає, що якби це підтвердилося, це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини.

Але я думаю, що вони проугорські. Якби вони були проросійськими, то Петер не заявив би на нашій зустрічі, що поважає територіальну цілісність і суверенітет України, — сказав Кулеба.

Також очільник МЗС прокоментував слова Сійярто про те, що «переговори з росією — єдиний спосіб досягнення миру».

Тут у нас справді є розбіжності: ми вважаємо, що росію можна змусити вести осмислені перемовини лише з результатами, досягнутими на полі бою. Якби ми сіли за стіл переговорів без нього, росія тільки виграла б час, який вона використала б для підготовки до продовження боротьби з ще більшими темпами, — заявив Кулеба.

Джерело: Ракурс


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