Україна отримає від США нову високоточну бомбу, яка змусить рф перемістити склади далі від лінії фронту

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Україна отримає від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB.

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Це офіційно 30 січня підтвердив речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу. У Пентагоні з міркувань безпеки не кажуть, коли саме Україна отримає бомбу GLSDB. За даними Politico, вони прибудуть на поле бою вже сьогодні, 31 січня.

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) — гібрид авіабомби та некерованої ракети M26, що може бити на відстань до 150 км. На війні їх ще ніхто не використовував.

Що стосується бомб малого діаметра, то, як ми визнали минулого року, ми надамо їх Україні в межах наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки. Але з міркувань безпеки операції ми не збираємося підтверджувати конкретні терміни. США залишають за Україною право повідомляти про постачання, а Америка, своєю чергою, продовжуватиме працювати над тим, аби Україна якнайшвидше отримала і була готова використовувати американську зброю, — зазначив Райдер.

За даними Reuters, нова зброя «дозволить Україні вражати цілі на вдвічі більшій відстані, ніж ракети, які вона зараз запускає за допомогою поставлених США систем HIMARS».

[Це] може змусити росію перемістити свої склади ще далі від лінії фронту, — сказано в повідомленні агентства.

Reuters продовжує, що для адміністрації президента США Джо Байдена GLSDB стали альтернативою постачанню ракет ATACMS, невелику кількість яких Київ отримав минулого року, але запаси яких швидко закінчилися.

Нові бомби не такі потужні, як ATACMS, але вони набагато дешевші, менші, і їх простіше використовувати, сказано в повідомленні.

Дальність стрільби ATACMS становить до 160 км, а ракет GMLRS, які запускаються за допомогою HIMARS, — приблизно 90 км.

Politico уточнює, що нова зброя була розроблена корпораціями Boeing та Saab, а потужність одного боєприпасу складає понад 110 кг.