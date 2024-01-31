Увольнение Залужного – вопрос времени, пишут иностранные медиа

Західні ЗМІ припускають, що звільнення головнокомандувача Валерія Залужного — питання часу, і оцінюють ризики.

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Про те, що Володимир Зеленський все ж таки відправить у відставку Залужного, написала Financial Times.

За даними видання, у понеділок, 29 січня, президент запропонував Залужному нову посаду радника з оборони. Генерал відмовився. Проте Зеленський дав зрозуміти, що звільнить Залужного, незалежно від його згоди на посаду радника, пише FT.

У матеріалі вказується, що ймовірна відставка Залужного стане найбільшою перестановкою у військовому командуванні України з початку повномасштабного вторгнення росії.

При цьому звільнення не може бути реалізовано протягом деякого часу після того, як повідомлення про це з’явилися напередодні у ЗМІ, пише FT з посиланням на чотирьох співрозмовників.

Твердження аналітиків про те, що генерала Залужного вважають ймовірним суперником президента Зеленського на наступних президентських виборах, озвучує, зокрема, газета The New York Times.

За інформацією Bloomberg, Зеленський застеріг Залужного від участі в політиці. Натомість, пише газета, саме політична боротьба на Заході стримує й очікувану Україною західну допомогу.

ISW цитує «ветеранку російської пропаганди», головну редакторку Russia Today Маргариту Симоньян, яка заявила, що незалежно від того, правдиві повідомлення про усунення Залужного чи ні, «хаос… корисний [росії]".

Співрозмовники ВВС у секторі оборони України кажуть, що кількість розбіжностей між Зеленським та Залужним досягла критичної межі. Ймовірно, йдеться не просто про різні погляди на бойові дії, а про особисті суперечності та брак довіри.

За даними ВВС, в ОП у понеділок зустрічалися Зеленський, Залужний та Умєров, без Єрмака. Зустріч проходила у спокійному тоні, президент повідомив, що ухвалив рішення звільнити головнокомандувача і що указ про це буде скоро підписаний.