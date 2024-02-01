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Последствия российских атак по Запорожской области, фото: Запорожская ОВА

58 дронов атаковали Запорожскую область за сутки (ФОТО)

1 фев 2024, 10:55
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Рашисти протягом минулої доби гатили по 27 населених пунктах Запорізької області.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Зазначається, що загалом зафіксовано 169 ударів:

  • 58 ворожих БПЛА атакували Новодарівку, Новоданилівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Левадне, Новоіванівку, Темирівку, Полтавку, Новоуспенівське, П’ятихатки й Павлівку;
  • також окупанти здійснили авіаційний удар по Білогір’ю та 9 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Роботиного й Омельника;
  • 101 артудар прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Приютного, Білогір’я, Темирівки, Степногірська, П’ятихаток, Кам’янського, Лобкового, Лук’янівського та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих, — зазначив Малашко.

Наслідки російських атак по Запорізькій області, фото: Запорізька ОВА

Источник: Ракурс


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