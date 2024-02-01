Последствия российских атак по Запорожской области, фото: Запорожская ОВА

https://racurs.ua/n191937-58-dronov-atakovali-zaporojskuu-oblast-za-sutki-foto.html

Ракурс

Рашисти протягом минулої доби гатили по 27 населених пунктах Запорізької області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Зазначається, що загалом зафіксовано 169 ударів:

58 ворожих БПЛА атакували Новодарівку, Новоданилівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Левадне, Новоіванівку, Темирівку, Полтавку, Новоуспенівське, П’ятихатки й Павлівку;

також окупанти здійснили авіаційний удар по Білогір’ю та 9 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Роботиного й Омельника;

101 артудар прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Приютного, Білогір’я, Темирівки, Степногірська, П’ятихаток, Кам’янського, Лобкового, Лук’янівського та інших прифронтових міст і сіл.