Страны ЕС договорились о дополнительном пакете поддержки Украины на 50 млрд евро

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Украина получит дополнительный пакет финпомощи от ЕС, фото: Charles Michel
Страны ЕС договорились о дополнительном пакете поддержки Украины на 50 млрд евроhttps://racurs.ua/n191940-strany-es-dogovorilis-o-dopolnitelnom-pakete-podderjki-ukrainy-na-50-mlrd-evro.htmlРакурс
Лідери країн Євросоюзу домовилися про додатковий пакет підтримки України на 50 млрд євро.
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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив очільник Європейської Ради Шарль Мішель.
Це забезпечує стійке, довгострокове, передбачуване фінансування для України, — наголосив Мішель. — ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що поставлено на карту.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі зазначив, що цим рішенням створюється чотирирічна програма Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро.
Значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту, — зазначив прем'єр.
За його словами, ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах. Він дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції.
Вдячний Президенту Євроради Шарлю Мішелю та лідерам держав-членів ЄС за непохитну підтримку. Кожен ваш голос — це вагомий внесок у нашу спільну перемогу, — наголосив Шмигаль.
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