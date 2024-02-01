Країни ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України на 50 млрд євро

Україна отримає додатковий пакет фіндопомоги від ЄС, фото: Charles Michel

https://racurs.ua/ua/n191940-krayiny-ies-domovylysya-pro-dodatkovyy-paket-pidtrymky-ukrayiny-na-50-mlrd-ievro.html

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Лідери країн Євросоюзу домовилися про додатковий пакет підтримки України на 50 млрд євро.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив очільник Європейської Ради Шарль Мішель.

Це забезпечує стійке, довгострокове, передбачуване фінансування для України, — наголосив Мішель. — ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що поставлено на карту.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі зазначив, що цим рішенням створюється чотирирічна програма Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро.

Значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту, — зазначив прем'єр.

За його словами, ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах. Він дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції.