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Ракурс
Україна отримає додатковий пакет фіндопомоги від ЄС, фото: Charles Michel

Країни ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України на 50 млрд євро

1 лют 2024, 12:40
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Лідери країн Євросоюзу домовилися про додатковий пакет підтримки України на 50 млрд євро.


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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив очільник Європейської Ради Шарль Мішель.

Це забезпечує стійке, довгострокове, передбачуване фінансування для України, — наголосив Мішель. — ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що поставлено на карту.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі зазначив, що цим рішенням створюється чотирирічна програма Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро.

Значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту, — зазначив прем'єр.

За його словами, ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах. Він дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції.

Вдячний Президенту Євроради Шарлю Мішелю та лідерам держав-членів ЄС за непохитну підтримку. Кожен ваш голос — це вагомий внесок у нашу спільну перемогу, — наголосив Шмигаль.

Джерело: Ракурс


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