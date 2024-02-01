На ТОТ почали реєструвати фейкових виборців для фальсифікації «виборів путіна»

Рашисти готуються провести так звані «вибори президента рф» на ТОТ, фото: «Россия 24»

https://racurs.ua/ua/n191939-na-tot-pochaly-reiestruvaty-feykovyh-vyborciv-dlya-falsyfikaciyi-vyboriv-putina.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Запорізькій області розпочалася так звана реєстрація виборців на «вибори президента рф».

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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Йдеться про тих, хто збирається голосувати за межами свого регіону. Для того аби підвищити явку, росіяни активно реєструють на вибори на тимчасово окупованих регіонах гастролерів, — вказано в повідомленні.

Крім того, йде активна реєстрація «мертвих душ», щоб продемонструвати нібито легальність «виборів» на ТОТ за рахунок «відвідуваності» дільниць.

Таким чином ворог сподівається намалювати собі видимість 80% явки в захоплених регіонах, — зазначають у ЦНС.

ЦНС закликає ігнорувати «вибори» й не відкривати двері російським солдатам при обході будинків в дні «голосувань», а також повідомляти про членів «виборчих дільниць» у відповідний чат-бот.