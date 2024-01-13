Рашисти почали проводити інструктаж засекречених фальсифікаторів «виборів путіна» на ТОТ

Рашисти готують проведення «виборів» на ТОТ, фото: Dzen

https://racurs.ua/ua/n191338-rashysty-pochaly-provodyty-instruktaj-zasekrechenyh-falsyfikatoriv-vyboriv-putina-na-tot.html

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Росіяни продовжують підготовку до так званих «виборів президента рф», запланованих на березень 2024 року, й почали підготовку «спостерігачів».

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Про це сьогодні, 13 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Країна, де ніколи не змінювалась влада шляхом виборів намагається переконати, що нібито має розвинене суспільство. Для цього росіяни імітують «вибори», аби продемонструвати підтримку курсу нацистської політики кремля народом, а отже зв’язати всіх «колективною відповідальністю», — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях України рашисти за допомогою «вибрів» також намагаються досягти ще однієї мети — нібито легалізації окупації шляхом демонстрації «високої явки».

Звичайно, що місцеве населення проігнорує «вибори», як до цього проігнорувало «референдум» та «місцеві вибори». Проте росіяни вже зараз готуються цей процес фальсифікувати, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що задля досягнення цієї мети, рашисти вдаються до таких заходів:

вибори розтягнуть на кілька днів та дозволяють голосувати за місцем проживання, аби пояснити відсутність людей на дільницях;

«спостерігачів» кремль почав готувати вже зараз — на ТОТ вже зараз створюють списки колаборантів, які готові виконати цю роль. Їхні імена засекречені, але відомо що вже почався їх інструктаж як допомогти фальсифікувати явку.