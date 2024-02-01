ЕС пошел на несколько компромиссов, чтобы Венгрия согласилась снять вето с пакета помощи Украине

https://racurs.ua/n191947-es-poshel-na-neskolko-kompromissov-chtoby-vengriya-soglasilas-snyat-veto-s-paketa-pomoschi-ukraine.html

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Європейський Союз пішов на кілька компромісів, щоб Угорщина погодилася зняти вето з пакета допомоги Україні на 50 млрд євро.

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Про це 1 лютого пише Politico.

Єврокомісія публікуватиме щорічний звіт про використання допомоги, а Єврорада щороку проводитиме дебати про впровадження програми. Також у разі потреби через два роки Єврокомісія може переглянути витрати, але після голосування. Будапешт не матиме права вето.

Усе це уранці в день саміту Ради ЄС узгодили після зустрічі невеликої групи лідерів країн ЄС. У Брюсселі вважають поступки незначними, але Віктор Орбан, найімовірніше, оголосить про свою перемогу, щоб зберегти обличчя.

1 лютого у Брюсселі усі 27 лідерів країн-членів ЄС погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на €50 млрд, повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель. Це означає, що пакет погодила і Угорщина.

Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України. Ми знаємо, що поставлено на карту, — написав Мішель.

Мінекономіки уточнює, що після погодження країнами ЄС €50 мільярдів для України визначать й умови програми між Єврорадою, Єврокомісією і Європарламентом. Фінальний регламент має ухвалити Європарламент на пленарній сесії в кінці лютого.

Україна розраховує отримати перший платіж у €4,5 мільярда в березні.