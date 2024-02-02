Суд ООН в Гааге принял предварительное решение по делу Украины против россии. Фото:

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Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив попереднє рішення щодо юрисдикції у справі України проти рф про «спотворення поняття геноциду».

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Служителі Феміди постановили, що цю справу можна розглядати далі по суті. Таким чином суд вирішив частково розглянути претензії України по суті за позовом Києва проти Москви щодо російських заяв про «геноцид на сході України» для виправдання повномасштабного вторгнення. Про це 2 лютого повідомило «Суспільне».

При цьому Суд ООН відкинув твердження України, що несправедливі звинувачення в геноциді самі по собі можуть бути порушенням міжнародної конвенції про запобігання геноциду. Судді зазначили, що це не підпадає під юрисдикцію суду.

Як відомо, 26 лютого 2022 року Україна подала позов до суду ООН зі скаргою, що країна-агресор зловживає Міжнародною конвенцією про запобігання геноциду для виправдання повномасштабного вторгнення. Бо російський диктатор та воєнний злочинець володимир путін під час оголошення так званої СВО заявляв, що має на меті запобігти «геноциду» на сході України.

Нагадаємо, 31 січня Міжнародний суд ООН визнав, що рф порушила деякі частини Конвенції Організації Об'єднаних Націй про запобігання фінансуванню тероризму, бо не розслідувала фінансову підтримку сепаратистів на сході України у 2014 році. Однак суд не призначив компенсацію, як того вимагала Україна.