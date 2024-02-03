Удар по Бельбеку — появились спутниковые фото аэродрома в оккупированном Крыму после атаки

https://racurs.ua/n192011-udar-po-belbeku-poyavilis-sputnikovye-foto-aerodroma-v-okkupirovannom-krymu-posle-ataki.html

Ракурс

Ресурс Deep State 3 лютого опублікували свіжі супутникові знімки аеродрому Бельбек в окупованому рф Криму.

.

На знімках видно ураження командного пункту 38-го винищувального авіаполку ЗС росії.

Раніше речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомляв, що ракетним ударом 31 січня також уражені щонайменше три літаки.

Росіяни тоді, і як завжди, заявляли про успішну роботу своєї ППО.

Російські пабліки повідомляли про ліквідацію щонайменше десятьох окупантів та генерал-лейтенанта Олександра Татаренка.