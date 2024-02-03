Ракурсhttps://racurs.ua/
Удар по Бельбеку — появились спутниковые фото аэродрома в оккупированном Крыму после атаки
Удар по Бельбеку — появились спутниковые фото аэродрома в оккупированном Крыму после атакиhttps://racurs.ua/n192011-udar-po-belbeku-poyavilis-sputnikovye-foto-aerodroma-v-okkupirovannom-krymu-posle-ataki.htmlРакурс
Ресурс Deep State 3 лютого опублікували свіжі супутникові знімки аеродрому Бельбек в окупованому рф Криму.
.
На знімках видно ураження командного пункту 38-го винищувального авіаполку ЗС росії.
Раніше речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомляв, що ракетним ударом 31 січня також уражені щонайменше три літаки.
Росіяни тоді, і як завжди, заявляли про успішну роботу своєї ППО.
Російські пабліки повідомляли про ліквідацію щонайменше десятьох окупантів та генерал-лейтенанта Олександра Татаренка.
Найкраще підтвердження — це супутникові знімки, де можна щось розгледіти. Але ще краще підтвердження — це некрологи в російських пабліках, це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад певний був знищений, — заявив Ігнат.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...