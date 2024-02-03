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Ракурс
Удар по Бельбеку — появились спутниковые фото аэродрома в оккупированном Крыму после атаки

Удар по Бельбеку — появились спутниковые фото аэродрома в оккупированном Крыму после атаки

3 фев 2024, 15:27
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Ресурс Deep State 3 лютого опублікували свіжі супутникові знімки аеродрому Бельбек в окупованому рф Криму.


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На знімках видно ураження командного пункту 38-го винищувального авіаполку ЗС росії.

Раніше речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомляв, що ракетним ударом 31 січня також уражені щонайменше три літаки.

Росіяни тоді, і як завжди, заявляли про успішну роботу своєї ППО.

Російські пабліки повідомляли про ліквідацію щонайменше десятьох окупантів та генерал-лейтенанта Олександра Татаренка.

Найкраще підтвердження — це супутникові знімки, де можна щось розгледіти. Але ще краще підтвердження — це некрологи в російських пабліках, це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад певний був знищений, — заявив Ігнат.

Источник: Ракурс


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