Голосование нацотбора Евровидения сломало «Дію»

https://racurs.ua/n192026-golosovanie-nacotbora-evrovideniya-slomalo-diu.html

Ракурс

Користувачі повідомляють про збій у застосунку «Дія».

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Увечері 3 лютого розпочалось голосування за переможця на Нацвідборі «Євробачення».

У розділі «Сервіси» та далі «Опитування» можна віддати голос за одного з 11 фіналістів.

Взяти участь в опитуванні зможуть всі охочі віком від 14 років.

Переможця Нацвідбору та представника України на Євробаченні-2024 визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

«Дія» збільшує потужності. Голосування відновиться найближчим часом, — повідомили в компанії.

Ведучі в записі етеру (як про це вони раніше повідомляли) нагадують, що це можливо зробити у вкладці «Сервіси» мобільного застосунку, проте і там немає жодного опитування.

Водночас в Telegram «Дії» на початку фіналу українського нацвідбору повідомляли, що повідомлять про старт голосування, проте так і не повідомили.