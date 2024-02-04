Победителя Евровидения в Украине не объявили

https://racurs.ua/n192032-pobeditelya-evrovideniya-v-ukraine-ne-obyavili.html

Ракурс

Переможця Євробачення у день проведення національного відбору в Україні не оголосили.

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Додаток «Дію» не вдалося відновити. Результати оголосять у неділю, 4 лютого, о 19.00 в прямому ефірі. Тому глядачі мають ще день, аби проголосувати за свого фаворита.

Українці надактивно голосували за свого фаворита на «Євробачення-2024».

Збій у застосунку «Дія» під час відбору на конкурс Євробачення-2024 стався внаслідок різкого зростання запитів з боку користувачів. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, — 15 тис. запитів. Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів, а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга.

Перепрошую за цю ситуацію. Ми зробимо детальний розбір, аналіз та впровадимо організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку, — повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїх сторінках у соцмережах.

Зазначимо, що голосування за представника від України на 68-й пісенний конкурс, який має відбутися у Мальме, Швеції, продовжили на добу. Переможця Нацвідбору оголосять 4 лютого, орієнтовно о 19.05.