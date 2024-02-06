Польский генерал предлагает странам ЕС депортировать украинских мужчин из Европы

https://racurs.ua/n192115-polskiy-general-predlagaet-stranam-es-deportirovat-ukrainskih-mujchin-iz-evropy.html

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Польський генерал, екскомандувач сухопутних військ, Вальдемар Скшипчак запропонував польському уряду депортувати з Польщі всіх українських чоловіків в Україну, щоб вони підтримали батьківщину у війні з росією.

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За його словами, уряди у Варшаві, Празі чи Парижі повинні допомогти Києву розв’язувати це питання.

Польське видання Onet звернулося за коментарем до Урядового інформаційного центру Польщі.

Що стосується питань, пов’язаних з призовом українців, які проживають за кордоном, у тому числі на території Польщі, ми усвідомлюємо поточну ситуацію і проблему для української сторони. Ми розглядаємо, як ми можемо підтримати українську сторону. Вважаємо, що оптимальним рішенням було б врегулювання цих питань на європейському рівні, — йдеться у заяві, яку Міністерство закордонних справ надіслало на адресу видання.

Раніше ціла низка країн ЄС заявила, що не має наміру висилати в Україну військовозобов’язаних чоловіків-українців.