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Российские корабли в Черном море продолжают угрожать Украине, фото: «Википедия»
россия держит в Черном море четыре корабля (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n192203-rossiya-derjit-v-chernom-more-chetyre-korablya-infografika.htmlРакурс
У чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 9 лютого, перебувають чотири російські кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 10 суден, з них трb рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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