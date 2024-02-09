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Ракурс
Российские корабли в Черном море продолжают угрожать Украине, фото: «Википедия»

россия держит в Черном море четыре корабля (ИНФОГРАФИКА)

9 фев 2024, 09:36
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У чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 9 лютого, перебувають чотири російські кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 10 суден, з них трb рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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