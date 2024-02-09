Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты в ночь на 9 февраля раз атаковали Украину «шахедами», фото: «Укринформ»
10 «шахедов» уничтожили силы ПВО в ночь на 9 февраля (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n192202-10-shahedov-unichtojili-sily-pvo-v-noch-na-9-fevralya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 лютого, вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.
.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що ворог атакував Україну 16 «шахедами», запуски яких здійснювалися з двох напрямків:
- мису Чауда у тимчасово окупованому Криму;
- Курської області рф.
До відбиття повітряного нападу залучалися підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.
В результаті бойової роботи знищено 10 «шахедів» у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей, — вказано в повідомленні.
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...