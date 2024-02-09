Рашисти в ніч на 9 лютого вкотре атакували Україну «шахедами», фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n192202-10-shahediv-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-9-lutogo-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 лютого, вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог атакував Україну 16 «шахедами», запуски яких здійснювалися з двох напрямків:

мису Чауда у тимчасово окупованому Криму;

Курської області рф.

До відбиття повітряного нападу залучалися підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.