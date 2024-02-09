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Рашисти в ніч на 9 лютого вкотре атакували Україну «шахедами», фото: «Укрінформ»
10 «шахедів» знищили сили ППО в ніч на 9 лютого (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n192202-10-shahediv-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-9-lutogo-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 лютого, вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що ворог атакував Україну 16 «шахедами», запуски яких здійснювалися з двох напрямків:
- мису Чауда у тимчасово окупованому Криму;
- Курської області рф.
До відбиття повітряного нападу залучалися підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.
В результаті бойової роботи знищено 10 «шахедів» у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей, — вказано в повідомленні.
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