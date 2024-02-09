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Ракурс
Рашисти в ніч на 9 лютого вкотре атакували Україну «шахедами», фото: «Укрінформ»

10 «шахедів» знищили сили ППО в ніч на 9 лютого (ІНФОГРАФІКА)

9 лют 2024, 08:56
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 лютого, вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог атакував Україну 16 «шахедами», запуски яких здійснювалися з двох напрямків:

  • мису Чауда у тимчасово окупованому Криму;
  • Курської області рф.

До відбиття повітряного нападу залучалися підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 10 «шахедів» у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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