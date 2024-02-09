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Захисники України ліквідували вже понад 393 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
910 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n192201-910-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 393 тис. 290 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 910 осіб. Про це сьогодні, 9 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 385 танків;
- 11 тис. 921 бойову броньовану машину;
- 9 тис. 435 одиниць артилерійських систем;
- 981 одиницю РСЗВ;
- 666 одиниць засобів ППО;
- 332 літаки;
- 325 гелікоптерів;
- 7 тис. 209 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 881 крилату ракету;
- 24 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 12 тис. 551 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 509 одиниць спеціальної техніки.
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