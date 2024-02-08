Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російського загарбника, скріншот відео
Дрон ЗСУ доставив «гарячий подарунок» під ноги окупанту (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192198-dron-zsu-dostavyv-garyachyy-podarunok-pid-nogy-okupantu-video.htmlРакурс
Командування Сухопутних військ ЗСУ у своєму Telegram-каналі сьогодні, 8 лютого, опублікувало відео, котре показує влучне завдання дроном Роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади удару по російському загарбнику.
.
Vidar РУБпАКу 60 ОМБр доставляє гарячі «подарунки» окупантам прямо під ноги, — вказано в описі відео.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...