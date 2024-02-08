Знищення російського загарбника, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192198-dron-zsu-dostavyv-garyachyy-podarunok-pid-nogy-okupantu-video.html

Ракурс

Командування Сухопутних військ ЗСУ у своєму Telegram-каналі сьогодні, 8 лютого, опублікувало відео, котре показує влучне завдання дроном Роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади удару по російському загарбнику.

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Vidar РУБпАКу 60 ОМБр доставляє гарячі «подарунки» окупантам прямо під ноги, — вказано в описі відео.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.