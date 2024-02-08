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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Корреспондент.нет»

Укази про звільнення Залужного та призначення Сирського оприлюднені на сайті президента

8 лют 2024, 21:33
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На сайті президента вже опубліковані укази про зміни у керівництві ЗСУ.


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Згідно з указом № 59/2024 від 8 лютого Валерій Залужний звільняється з посади головнокомандувача ЗСУ.

Замість нього на цю посаду указом № 60/2024 призначається Олександр Сирський, котрий указом № 58/2024 був звільнений з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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