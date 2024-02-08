Укази про звільнення Залужного та призначення Сирського оприлюднені на сайті президента

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Володимир Зеленський, фото: «Корреспондент.нет»
Укази про звільнення Залужного та призначення Сирського оприлюднені на сайті президентаhttps://racurs.ua/ua/n192197-ukazy-pro-zvilnennya-zalujnogo-ta-pryznachennya-syrskogo-opryludneni-na-sayti-prezydenta.htmlРакурс
На сайті президента вже опубліковані укази про зміни у керівництві ЗСУ.
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Згідно з указом № 59/2024 від 8 лютого Валерій Залужний звільняється з посади головнокомандувача ЗСУ.
Замість нього на цю посаду указом № 60/2024 призначається Олександр Сирський, котрий указом № 58/2024 був звільнений з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.
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