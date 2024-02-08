Зеленський розповів, яких змін очікує від ЗСУ

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n192194-zelenskyy-rozpoviv-yakyh-zmin-ochikuie-vid-zsu.html

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Президент України Володимир Зеленський оприлюднив перелік змін, які він очікує від ЗСУ після заміни керівництва.

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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 8 лютого, у Telegram-каналі Офісу президента.

За словами Зеленського, найближчим часом він очікує таких змін у ЗСУ:

на столі має з’явитися реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024 рік. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив;

кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю — має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту;

потрібно розв’язати проблеми з логістикою — «Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони»;

кожен генерал має знати фронт — «якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні».

має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах;

потрібно побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система;

потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів — тільки навчені солдати на першій лінії;

у структурі ЗСУ створюється новий рід сил — Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач.

Зеленський зазначив, що новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський найближчими днями представить команду перезавантаження Збройних сил.