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Ракурс
Олександр Сирський, фото: «АрміяInform»

Зеленський призначив Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ

8 лют 2024, 18:56
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Володимир Зеленський, президент України, призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського. Раніше цю посаду обіймав Валерій Залужний.


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За словами Зеленського, він сьогодні поговорив із Залужним про те, що потребує змін в армії. Те

Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду, — зазначив він.

Зеленський повідомив, що відсьогодні до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда.

Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським, — зазначив він. — Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача.

Сьогодні ж говорив із генералами Мойсюком та Забродським. Їх досвід — на службі державі, — додав Зеленський.

Джерело: Ракурс


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