Зеленский рассказал, каких изменений ожидает от ВСУ

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Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Зеленский рассказал, каких изменений ожидает от ВСУhttps://racurs.ua/n192194-zelenskiy-rasskazal-kakih-izmeneniy-ojidaet-ot-vsu.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив перелік змін, які він очікує від ЗСУ після заміни керівництва.
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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 8 лютого, у Telegram-каналі Офісу президента.
За словами Зеленського, найближчим часом він очікує таких змін у ЗСУ:
- на столі має з’явитися реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024 рік. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив;
- кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю — має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту;
- потрібно розв’язати проблеми з логістикою — «Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони»;
- кожен генерал має знати фронт — «якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні».
- має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах;
- потрібно побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система;
- потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів — тільки навчені солдати на першій лінії;
- у структурі ЗСУ створюється новий рід сил — Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач.
Зеленський зазначив, що новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський найближчими днями представить команду перезавантаження Збройних сил.
2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України, — наголосив Зеленський.
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