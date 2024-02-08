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Ракурс
Уничтожение российского захватчика, скриншот видео

Дрон ВСУ доставил «горячий подарок» под ноги оккупанту (ВИДЕО)

8 фев 2024, 21:59
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Командування Сухопутних військ ЗСУ у своєму Telegram-каналі сьогодні, 8 лютого, опублікувало відео, котре показує влучне завдання дроном Роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади удару по російському загарбнику.


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Vidar РУБпАКу 60 ОМБр доставляє гарячі «подарунки» окупантам прямо під ноги, — вказано в описі відео.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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