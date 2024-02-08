Группа ССО показала захват опорного пункта и пленных россиян

https://racurs.ua/n192165-gruppa-sso-pokazala-zahvat-opornogo-punkta-i-plennyh-rossiyan.html

Ракурс

Група ССО провела складну спецоперацію, в результаті якої Сили оборони змогли покращити своє оперативно-тактичне положення.

.

Відповідне відео опублікували 7 лютого на фейсбук-сторінці Командування Сил спецоперацій.

Українські спецпризначенці захопили опорний пункт противника, взяти який не вдавалося кілька місяців.

Під прикриттям засобів вогневої підтримки, оператори РЕБ та БпЛА висунулися для проведення спеціальних дій.

Завдяки злагодженій та професійній роботі операторів ССО противник був вибитий з опорного пункту, а двох десантників противника було захоплено в полон.

В укріпрайон на панівній висоті були заведені підрозділи Сил оборони.