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Защитники Украины ликвидировали уже более 393 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

910 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

9 фев 2024, 08:26
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 393 тис. 290 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 910 осіб. Про це сьогодні, 9 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 385 танків;
  • 11 тис. 921 бойову броньовану машину;
  • 9 тис. 435 одиниць артилерійських систем;
  • 981 одиницю РСЗВ;
  • 666 одиниць засобів ППО;
  • 332 літаки;
  • 325 гелікоптерів;
  • 7 тис. 209 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 881 крилату ракету;
  • 24 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 12 тис. 551 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 509 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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