Защитники Украины ликвидировали уже более 393 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n192201-910-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 393 тис. 290 рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 910 осіб. Про це сьогодні, 9 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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