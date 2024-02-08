В Авдеевке бои идут уже в пределах городской застройки

Рашисты продолжают штурмовать Авдеевку, фото: DeepState

https://racurs.ua/n192200-v-avdeevke-boi-idut-uje-v-predelah-gorodskoy-zastroyki.html

Ракурс

На Авдіївському напрямку ситуація залишається складною, але контрольованою, хоча в самій Авдіївці бої тривають вже не лише в приватному секторі, а й в межах міської забудови

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Про це сьогодні, 8 лютого, повідомило видання «Новинарня» з посиланням на коментар речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» капітана Дмитра Лиховія.

За словами офіцера, ЗСУ продовжують стримувати противника, який збільшує кількість артобстрілів та надалі активізує штурмові дії з північного і південного флангів.

Боєзіткнення відбуваються вже не тільки в приватному секторі, а і в межах міської забудови, зокрема й на півночі Авдіївки. Тут противник намагається відрізати Авдіївський коксохімічний завод від решти міста та перерізати логістичну артерію, — зазначив Лиховій. — Цьому активно протидіють наші підрозділи. Логістичне постачання підрозділів сил оборони ускладнене, але продовжує здійснюватися.

Лиховій додав, що ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи противнику комплексного вогневого ураження.

Загальні втрати ворога минулої доби на напрямку ОСУВ «Таврія» становили 409 окупантів та 34 одиниці військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема:

7 танків;

11 бойових бронемашин;

чотири артсистеми;

вертоліт Ка-52, який був збитий саме на Авдіївському напрямку;

шість автомобілів;

п’ять одиниць спецтехніки.

Ворог зазнає значних втрат і вводить нові резерви. Водночас і з нашого боку відбуваються заходи щодо покращення стійкості оборони. Встановлюються додаткові вогневі позиції та спостережні пункти, задіюються свіжі підрозділи, — зазначив Лиховій.

Як неодноразово стверджували керівники держави та Збройних сил, за найскрутніших обставин на полі бою пріоритетом є збереження життів людей — захисників і захисниць України, — додав він.

За повідомленнями аналітиків проекту DeepState, окупанти в Авдіївці вже змогли перейти залізничний міст і намагаються через приватний сектор пробитися в бік автобази та знаку в’їзду у місто. Крім того, кожен день рашисти насичують забудову особовим складом. Ворог окупував вже близько 18% території міста.

Джерело: «Новинарня», DeepState