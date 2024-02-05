Враг продвинулся на севере Авдеевки и в Первомайском, ВСУ контратакуют

https://racurs.ua/n192070-vrag-prodvinulsya-na-severe-avdeevki-i-v-pervomayskom-vsu-kontratakuut.html

Ракурс

Ворог просунувся на півночі Авдіївки та в Первомайському. Про це повідомили аналітики проекту Deep State.

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Ситуація в Авдіївці дуже складна, але не критична, заявив офіцер 59-ої окремої мотопіхотної бригади ім. Ярослава Гандзюка Цехоцький в ефірі «Радіо Свобода».

Він додав, що «командування за всім слідкує, все бачить і передбачає, тому не заважаємо». Цехоцький вважає, що допоможе зберігання інформаційної тиші наразі.

Генштаб ЗСУ вранці 5 лютого заявляв, що «найгарячіше» — на Авдіївському напрямку. Тут українські військові відбили 44 російські атаки протягом минулої доби: 31 штурм ворога в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 поблизу Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського.