Ракурсhttps://racurs.ua/
Враг продвинулся на севере Авдеевки и в Первомайском, ВСУ контратакуют
Враг продвинулся на севере Авдеевки и в Первомайском, ВСУ контратакуютhttps://racurs.ua/n192070-vrag-prodvinulsya-na-severe-avdeevki-i-v-pervomayskom-vsu-kontratakuut.htmlРакурс
Ворог просунувся на півночі Авдіївки та в Первомайському. Про це повідомили аналітики проекту Deep State.
.
Ситуація в Авдіївці дуже складна, але не критична, заявив офіцер 59-ої окремої мотопіхотної бригади ім. Ярослава Гандзюка Цехоцький в ефірі «Радіо Свобода».
Він додав, що «командування за всім слідкує, все бачить і передбачає, тому не заважаємо». Цехоцький вважає, що допоможе зберігання інформаційної тиші наразі.
Генштаб ЗСУ вранці 5 лютого заявляв, що «найгарячіше» — на Авдіївському напрямку. Тут українські військові відбили 44 російські атаки протягом минулої доби: 31 штурм ворога в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 поблизу Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського.
За минулу добу між ЗСУ та окупантами відбулося 78 бойових зіткнень.
Наші воїни не тільки сидять у глухій обороні, а ще й контратакують за першої-ліпшої можливості. Не всі спроби виявляються вдалими, але кожна з них — на вагу золота, — повідомив український воєнний кореспондент Богдан Мирошников.
Він каже, що іноді це робиться задля стабілізації ситуації (штурми для відновлення контролю над втраченими позиціями, які є критично важливими) — як це було на півночі Авдіївки у напрямку Очеретиного-Новобахмутівки-Степового-Бердичів. Або у районі Новомихайлівки. Після тих дій, ворог вимушений заново починати штурмувати те, що до того по кілька тижнів захоплював.
Іноді — це просте покращення тактичних рубежів для більш зручної оборони. Як на Бахмутському напрямку. До речі, у районі Кліщіївки наші наступальні дії продовжуються. Успіхи прийшли з третьої спроби. Не всі наші контрудари приводять до звитяг. Але кількість спроб для успіху ми робимо у меншій кількості, ніж ворог, — цитує Мирошникова «Дзеркало тижня».
Окупанти все ще серйозно володіють ініціативою та мають перевагу в особовому складі, броні та засобах ураження.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...