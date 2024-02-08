В Белом доме прокомментировали увольнение Залужного

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Белый дом, фото: Needpix
В Белом доме прокомментировали увольнение Залужногоhttps://racurs.ua/n192199-v-belom-dome-prokommentirovali-uvolnenie-zalujnogo.htmlРакурс
Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому, сьогодні, 8 лютого, під час брифінгу прокоментував рішення президента Володимира Зеленського змінити головнокомандувача ЗСУ.
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Про це повідомляє видання «Європейська правда».
Кірбі зазначив, що Зеленський — головнокомандувач своїх Збройних сил і «він може вирішувати, хто буде у військовому керівництві».
У цьому й полягає цивільний контроль. Ми про це знаємо. І ми будемо працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо. Ми продовжимо співпрацю з нашими українськими колегами, — додав Кірбі.
Зазначається, що Кірбі також відкинув твердження, що заміна головнокомандувача ЗСУ нібито свідчить про «нестабільність» ситуації в Україні. Водночас він не зміг підтвердити, що це кадрове питання попередньо обговорювалось між Києвом і Вашингтоном «на високому рівні».
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав укази про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ й призначення замість нього Олександра Сирського.
Джерело: «Європейська правда»
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