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Білий дім, фото: Needpix

У Білому домі прокоментували звільнення Залужного

8 лют 2024, 22:41
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Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому, сьогодні, 8 лютого, під час брифінгу прокоментував рішення президента Володимира Зеленського змінити головнокомандувача ЗСУ.


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Про це повідомляє видання «Європейська правда».

Кірбі зазначив, що Зеленський — головнокомандувач своїх Збройних сил і «він може вирішувати, хто буде у військовому керівництві».

У цьому й полягає цивільний контроль. Ми про це знаємо. І ми будемо працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо. Ми продовжимо співпрацю з нашими українськими колегами, — додав Кірбі.

Зазначається, що Кірбі також відкинув твердження, що заміна головнокомандувача ЗСУ нібито свідчить про «нестабільність» ситуації в Україні. Водночас він не зміг підтвердити, що це кадрове питання попередньо обговорювалось між Києвом і Вашингтоном «на високому рівні».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав укази про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ й призначення замість нього Олександра Сирського.

Джерело: «Європейська правда»


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