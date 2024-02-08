Реактивний ударний безпілотник Shahed-238, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n192188-zahidni-komplektuuchi-vyyavyly-u-reaktyvnomu-shahedi-detali.html

Ракурс

Українські аналітики, провівши аналіз збитого в Україні реактивного безпілотника Shahed-238, виявили у ньому низку західних комплектуючих, включно з головним компонентом — малогабаритним реактивним двигуном.

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Про це повідомляє видання Defense Express з посиланням на звіт щодо «розбірки» реактивного «шахеда», «приземленого» Силами оборони України в ході відбиття однієї з російських атак у січні 2024 року.

Попри санкції, Іран все одно має налагоджений доступ до цілого ряду компонентів західного виробництва, — наголошує видання.

У Shahed-238 були виявлені такі західні компоненти:

турбореактивний двигун був визначений як типу TJ150 від чеської компанії PBS Velká Bíteš, який має максимальну тягу у 1500 Н при вазі у 18,9 кг, діаметрі 272 мм та довжиною 518 мм. Цей двигун й забезпечує швидкість Shahed-238 близько 520 км/год на маршевій ділянці польоту, яка була зафіксована під час радіолокаційного спостереження цього дрону;

за навігацію відповідає традиційна для цих літако-снарядів система з супутникової та інерціальної систем. Для прийняття сигналів супутникової навігації використовується блок з чотирьох антен TW1721 від канадської компанії Tallysman;

обробка сигналів супутникової навігації реалізована на мікросхемах AD9361BBCZ від Analog Devices, мікроконтролера MIMXRT1052 від NXP USA Inc та мікросхемі N63A0QI від Intel — всі США;

блок інерціальної навігації також побудований на західній електроніці з використанням мікросхем мікроконтролера STM32F405 виробництва фірми STMicroelectronics (Швейцарія) та модуля інерціальних вимірів iSensor ADIS16480 від Analog Devices (США);

модуль керування та управління польотом побудований навколо мікропроцесора TMS320 F28335PGFA від Texas Instruments (США).

Таким чином, іранський Shahed-238 зібраний з іноземних комплектуючих, які доступні на цивільному ринку, — наголошує видання. — Водночас шалях потрапляння до Тегерану таких речей, як мініатюрні реактивні двигуни з Чехії доволі цікавий для дослідження. Бо якраз його цілком можливо унеможливити.

Джерело: Defense Express