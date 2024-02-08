Рашисти відкривають курси операторів дронів в окупованих містах

Росіяни шукають операторів дронів на ТОТ, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n192187-rashysty-vidkryvaut-kursy-operatoriv-droniv-v-okupovanyh-mistah.html

Ракурс

У тимчасово окупованих містах України російські загарбники відкривають курси оперування дронами.

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Про це сьогодні, 8 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Після Севастополю центр підготовки відкрили у Маріуполі куди звозять охочих за «легкі гроші» з усіх загарбаних регіонів Донбасу. По завершенню курсів операторам пропонують контракт зі зс рф, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що такими діями ворог вкотре порушує міжнародне право, яке забороняє вербування населення окупованих територій на війну проти Батьківщини.