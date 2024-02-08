Рашисты открывают курсы операторов дронов в оккупированных городах

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Россияне ищут операторов дронов на ВОТ, фото: РИА «Новости»
Рашисты открывают курсы операторов дронов в оккупированных городахhttps://racurs.ua/n192187-rashisty-otkryvaut-kursy-operatorov-dronov-v-okkupirovannyh-gorodah.htmlРакурс
У тимчасово окупованих містах України російські загарбники відкривають курси оперування дронами.
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Про це сьогодні, 8 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Після Севастополю центр підготовки відкрили у Маріуполі куди звозять охочих за «легкі гроші» з усіх загарбаних регіонів Донбасу. По завершенню курсів операторам пропонують контракт зі зс рф, — вказано в повідомленні.
У ЦНС наголошують, що такими діями ворог вкотре порушує міжнародне право, яке забороняє вербування населення окупованих територій на війну проти Батьківщини.
Зауважимо, що всі інструктори та учасники курсів автоматично стають законними цілями для Сил Оборони України. Тому закликаємо не долучатись до ініціативи ворог й не стати жертвою його божевільних прагнень, — наголошують у ЦНС.
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