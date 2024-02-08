Проспект Воздушных сил Украины появился в Киеве

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Власти Киева переименовали Воздухофлотский проспект, фото: kievcity.gov.ua
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У Києві Повітрофлотський проспект перейменували у проспект Повітряних сил України.
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Про це сьогодні, 8 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Відсьогодні в Києві є проспект Повітряних сил України! Слава нашим захисникам! Слава Україні!, — наголосив він.
Раніше сьогодні Кличко повідомляв про наміри на засіданні Київради дерусифікувати низку столичних вулиць та проспектів. Зокрема, він зазначав, що за нову назву Повітрофлотського проспекту виступали кияни, військові, керівництво Генштабу та ГУР, були відповідні звернення від них.
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