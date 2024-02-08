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Теперь в «Дії» можно узнать, где находится ближайшее укрытие
Теперь в «Дії» можно узнать, где находится ближайшее укрытиеhttps://racurs.ua/n192185-teper-v-diyi-mojno-uznat-gde-nahoditsya-blijayshee-ukrytie.htmlРакурс
Відтепер у застосунку «Дія» можна дізнатися, де знаходиться найближче укриття.
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Дані з Єдиної інформаційної системи обліку укриттів відображатимуться у «Дії» разом із фото та описом конкретного об'єкта.
Про нову послугу розповіли 8 лютого в МВС та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
У сервісі «Незламність» можна знайти інтерактивну мапу з найближчим укриттям і повідомити, якщо воно зачинене, оцінити його, залишити відгук.
Відгуки передають до органів місцевого самоврядування. Якщо щодо певного укриття будуть негативні відгуки чи воно зачинене, місцева влада відреагує і розв’яже проблему.
Також у Дії можна буде дізнатися про:
- рейтинг укриття;
- адресу;
- скільки людей уміщує;
- доступ до укриття;
- вид;
- фото.
Прокладайте маршрут до укриття і діліться ним із близькими. І ще можете завантажити укриття свого регіону — на випадок, якщо не буде інтернету. Будьте в безпеці, навіть якщо офлайн, — написав Федоров у своїх соцмережах.
Важливо! Укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в Дії з міркувань безпеки. Адреси дізнавайтеся в місцевої влади.
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