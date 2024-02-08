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Россиянин на Луганщине во время попойки расстрелял сослуживцев
Россиянин на Луганщине во время попойки расстрелял сослуживцевhttps://racurs.ua/n192184-rossiyanin-na-luganschine-vo-vremya-popoyki-rasstrelyal-soslujivcev.htmlРакурс
На тимчасово окупованій Луганщині російський військовий під час пиятики розстріляв товаришів по службі з автомата.
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Двоє окупантів загинули, ще один поранений, пише російський ТГ-канал ASTRA.
Вночі 7 лютого поблизу окупованого села Курячівка було знайдено тіла двох військовослужбовців російської в/ч 36994 — 33-річного Рината Халілова та 43-річного Павла Ляшенка.
Ще один військовослужбовець цієї військової частини 39-річний Юрій Генералов потрапив до лікарні з вогнепальним пораненням грудної клітки.
Генералов розповів, що вночі вони з товаришами по службі випивали в полі. За його словами, якоїсь миті виникла сварка, і 48-річний військовослужбовець Олександр Стеблін відкрив стрілянину з автомата.
Ляшенко та Халілов загинули на місці, Генералов поранений. Стебліна, який відкрив стрілянину, військовослужбовці змогли затримати своїми силами, а потім передали у військову поліцію, — пише ASTRA.
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