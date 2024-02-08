Росіянин на Луганщині розстріляв під час пиятики товаришів по службі з автомата

https://racurs.ua/ua/n192184-rosiyanyn-na-luganschyni-rozstrilyav-pid-chas-pyyatyky-tovaryshiv-po-slujbi-z-avtomata.html

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На тимчасово окупованій Луганщині російський військовий під час пиятики розстріляв товаришів по службі з автомата.

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Двоє окупантів загинули, ще один поранений, пише російський ТГ-канал ASTRA.

Вночі 7 лютого поблизу окупованого села Курячівка було знайдено тіла двох військовослужбовців російської в/ч 36994 — 33-річного Рината Халілова та 43-річного Павла Ляшенка.

Ще один військовослужбовець цієї військової частини 39-річний Юрій Генералов потрапив до лікарні з вогнепальним пораненням грудної клітки.

Генералов розповів, що вночі вони з товаришами по службі випивали в полі. За його словами, якоїсь миті виникла сварка, і 48-річний військовослужбовець Олександр Стеблін відкрив стрілянину з автомата.