У Шуфрича нова підозра, фото - Стас Юрченко/«Ґрати»

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Нардепу Нестору Шуфричу повідомили про нову підозру.

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Слідство вважає, що він фінансував у Криму «Росгвардію», плативши за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості.

Росіяни охороняли недобудований профілакторій у Сімеїзі та комплекс, що межує з «дачею Медведчука». За це окупанти отримували щомісяця сотні тисяч російських рублів. Тепер йому загрожує за цією підозрою до трьох років увʼязнення з конфіскацією майна.

Шуфрич вже є підозрюваним у державній зраді. Наразі він в СІЗО.

У Службі безпеки України розповіли, що земельна ділянка площею понад 1,5 га входить до рекреаційної зони.

Ця нерухомість була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких була дружина Медведчука Оксана Марченко.

Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича.

Згодом фігуранти організували підписання договору зі структурами росгвардії на «охорону» об'єкта у Криму, за яким щомісяця переводилось на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів.

Крім того, підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет рф, сплачуючи податки та збори. Під час обшуків в офісах афілійованих із нардепом комерційних структур і помешканнях фігурантів у Києві виявлено документацію, печатки та інші речові докази злочинної діяльності.