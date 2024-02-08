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Ракурс
Відтепер у "Дії" можна дізнатися, де знаходиться найближче укриття

Відтепер у «Дії» можна дізнатися, де знаходиться найближче укриття

8 лют 2024, 15:18
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Відтепер у застосунку «Дія» можна дізнатися, де знаходиться найближче укриття.


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Дані з Єдиної інформаційної системи обліку укриттів відображатимуться у «Дії» разом із фото та описом конкретного об'єкта.

Про нову послугу розповіли 8 лютого в МВС та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

У сервісі «Незламність» можна знайти інтерактивну мапу з найближчим укриттям і повідомити, якщо воно зачинене, оцінити його, залишити відгук.

Відгуки передають до органів місцевого самоврядування. Якщо щодо певного укриття будуть негативні відгуки чи воно зачинене, місцева влада відреагує і розв’яже проблему.

Також у Дії можна буде дізнатися про:

  • рейтинг укриття;
  • адресу;
  • скільки людей уміщує;
  • доступ до укриття;
  • вид;
  • фото.

Прокладайте маршрут до укриття і діліться ним із близькими. І ще можете завантажити укриття свого регіону — на випадок, якщо не буде інтернету. Будьте в безпеці, навіть якщо офлайн, — написав Федоров у своїх соцмережах.

Важливо! Укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в Дії з міркувань безпеки. Адреси дізнавайтеся в місцевої влади.

Джерело: Ракурс


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