Спецназовцы эффектно уничтожают российскую технику. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n192243-sbu-pokazala-novye-kadry-unichtojeniya-okkupantov-fpv-dronami-video.html

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Служба безпеки України з перших днів російського повномасштабного вторгнення в Україну бере участь в обороні держави

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У протистоянні зі спецпризначенцями спецслужби окупанти втрачають свою техніку. Специ вміло застосовують проти ворога FPV-дрони. Прес-центр СБУ 10 лютого опублікував у Facebook нові кадри знищення російської техніки та устаткування.

Бійці з 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ продовжують нищити військову логістику та бойові позиції окупантів, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останній час вони знищили танк окупантів, 13 транспортних засобів, два російські комплекси «Муром-М», сім ворожих укріплень і спостережний пункт Федеральної служби безпеки рф.

Нагадаємо, нещодавно за тиждень часу спецпризначенці СБУ знищили 11 танків, 28 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, дві системи протиповітряної оборони ворога, шість російських засобів радіоелектронної розвідки та боротьби, 73 одиниці військового транспорту системи відеоспостереження «Муром-М» та «Іронія-М».