В Авдеевку поступило подкрепление. Фото:

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Оборона Авдіївки отримала підкріплення й вперше за два роки захисників міста виведуть на ротацію.

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Деякі підрозділи 110-ї окремої механізованої бригади вже замінили іншими підрозділами Збройних сил України. Про це керівник служби зв’язків бригади Іван Сєкач заявив у коментарі для «Радіо Свобода».

У нас немає достатніх можливостей, щоб утримувати місто, але приходить підкріплення, і ми розраховуємо на дружні підрозділи, — зазначив він.

Офіцер не став розкривати даних про те, який підрозділ прибув у місто. Однак наголосив, що це потужна підтримка й оборонцям «стало спокійніше, коли вона прийшла».

Сєкач додав, що в Авдіївці тривають бої за місто та околиці. Російські окупанти, які переважають у силах, намагаються перерізати лінію постачання.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомляли, що українське командування перекинуло в Авдіївку Третю штурмову бригаду. Експерти припускали, що нові сили намагатимуться відсунути російських загарбників від головної асфальтованої дороги, що веде до центру Авдіївки, на вулицю Грушевського.

Раніше українське командування заявляло, що Збройні сили України в Авдіївці тримають оборону та «свіжі сили вже вступили в бої».

Джерело: «Радіо Свобода»