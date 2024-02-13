Завод по производству истребителей «МиГ» загорелся в Москве. Фото:

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Ракурс

Пожежа на військовому заводі «МіГ» у Москві виникла у вівторок, 13 лютого.

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Загоряння сталося на стратегічному підприємстві на Ленінградському проспекті. Пожежа спалахнула у реконструйованому цеху, прибудованому до діючого корпусу заводу. Про це повідомили російські Телеграм-канали.

Зазначається, що вогонь спостерігався на другому та третьому поверхах будівлі. Причина загоряння невідома, а площа пожежі складає 70 квадратних метрів.

Працівників заводу евакуювали. Відкрите загоряння вже ліквідували. Однак ризик перекидання вогню на інші будівлі ще існує, бо дах цеху ще тліє та димить.

Як відомо, московський завод «МіГ» виробляє бойові літаки сімейства МіГ-29 і винищувачі МіГ-35 для Міністерства оборони російської федерації.

Нагадаємо, 7 лютого потужний вибух прогримів у районі випробувального полігону Воткінського машинобудівного заводу, який виготовляє міжконтинентальні балістичні ракети морського базування Р30 3М30 «Булава-30» та ракетні комплекси стратегічного призначення «Тополь-М». У російському Міністерстві з надзвичайних ситуацій заявили, що причиною вибуху стали «технічні роботи» на підприємстві.