В Киеве спасли мальчика, проглотившего 20 магнитов игрушечного конструктора

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Київські лікарі «Охматдиту» врятували хлопчика, який проковтнув одразу 20 магнітів конструктора.

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Команді спеціалістів з ендоскопії вдалося витягти більшість елементів конструктора, решту діставали хірурги. Зараз дитина проходить реабілітацію.

В «Охматдиті» розповіли, що на першому рентген-знімку спеціалісти побачили наявність у травному каналі цілої групи сторонніх тіл, у яких вдалось впізнати магнітний конструктор. 20 магнітів знаходились у різних частинах шлунково-кишкового тракту, проте були зʼєднані між собою.

Консиліум лікарів прийняв рішення про проведення невідкладного оперативного втручання, адже кожна година очікування могла погіршити стан пацієнта. Відмінність магнітів від інших сторонніх тіл, які можуть проковтнути діти, полягає у їх притягненні один до одного та защемленні тканин. Як наслідок, виникають зони некрозу (змертвіння), перфорації порожнистих органів, шлунково-кишкові непрохідності.

Бригада анестезіологів ініціювала передопераційну підготовку та введення в наркоз. Першою до роботи долучилась команда спеціалістів відділення ендоскопії. Вони провели дослідження слизових оболонок стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки (езофагогастродуоденоскопія) та оцінили стан верхніх відділів травного тракту, виявили проковтнуті обʼєкти, що були зчеплені між собою. Медикам вдалося захопити перший магніт і витягти його разом із ланцюжком з 18 елементів конструктора.

Проте один магніт залишився й спеціалісти не мали змоги видалити його ендоскопічно.

Надалі за операційним столом почали працювати хірурги. Була виконана лапаротомія та ретельна ревізія органів черевної порожнини. Під час цього в дитини було виявлено 5 перфоративних отворів та останній елемент конструктора. Всі отвори були закрито, а магніт видалено.