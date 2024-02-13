Польские фермеры назвали дату блокирования всех пограничных переходов между Польшей и Украиной

https://racurs.ua/n192355-polskie-fermery-nazvali-datu-blokirovaniya-vseh-pogranichnyh-perehodov-mejdu-polshey-i-ukrainoy.html

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20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під’їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

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Будуть заблоковані всі прикордонні переходи, а й транспортні вузли, під’їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів, — йдеться в повідомленні профспілки індивідуальних фермерів «Солідарність».

Вони закликають громадськість підтримати їхню акцію і стверджують, що протест спрямований на «забезпечення продовольчої безпеки в країні».

Протести фермерів тривають вже багато тижнів не лише в Польщі, але й по всій Європі. Аграрії виступають не лише проти напливу продовольства з України, але й проти правил ЄС, пов’язаних з Європейським зеленим курсом.

Хелмська районна прокуратура розпочала розслідування за фактом висипання зерна з українських вантажівок поблизу польсько-українського кордону. За словами речниці Окружної прокуратури в Любліні Агнєшки Кемпки, розслідування ведеться за двома напрямками — знищення майна та порушення митної безпеки.

У справі тривають процесуальні дії. Ми опитуємо свідків, забезпечуємо моніторинг і документацію з цих трьох вантажівок, — сказала Кемпка.

За скоєні дії загрожує до п’яти років ув’язнення.

20 лютого польські аграрії протестуватимуть й у Варшаві. Про це порталу Wirtualna Polska повідомив координатор страйків у Мінську-Мазовецькому Лукаш Комаровський.

За неофіційною інформацією, цілями фермерів будуть розподільчі центри торгових мереж Biedronka, Lidl, Auchan і Carrefour.

Якщо нас змусять, то ми заблокуємо розподільчі склади. Достатньо кількох днів протесту — і товари перестануть надходити в магазини, — заявив один з учасників страйку, передає видання «Нова Польща».

13 лютого фермери Польщі заблокували шостий прикордонний перехід з Україною у Корчовій-Краківцю.

Крім того, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив за висипане польськими протестувальниками українське зерно на українсько-польському кордоні.

Заяву Секерського опублікувала пресслужба Міністерства сільського господарства та сільського розвитку Польщі.

Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий акт відчаю і прошу розуміння їхньої надзвичайно складної ситуації. Ми ведемо технічні переговори з українським Міністерством сільського господарства, під час яких хочемо визначити умови торгівлі, які б обмежили наплив товарів, що підривають стабільність агропродовольчих ринків, — сказав польський міністр.

Він назвав висипання зерна «не зовсім адекватною формою протесту» і додав, що до неї «часто вдаються фермери в різних країнах».