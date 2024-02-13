Польські фермери заблокували шостий прикордонний пункт на кордоні з Україною

Польські фермери заблокували прикордонний пункт. Фото:

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Польські фермери розпочали блокування вже шостого пункту пропуску біля кордону з Україною.

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Близько 14.00 аграрії з Польщі розпочали акцію протесту неподалік від пункту пропуску «Корчова», що навпроти українського «Краківець». Про це Державна прикордонна служба повідомила у Facebook.

За інформацією польських прикордонників пікетувальники мають намір на годину заблокувати рух вантажівок, що прямують в Україну. Блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься.

У ДПСУ попросили громадян врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Нагадаємо, польські фермери станом на ранок 13 лютого блокували п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною, в чергах стояли близько 1 тис. 250 вантажівок. Були заблоковані напрямки «Ягодин», «Раву-Руську», «Шегині», «Устилуг» та «Угринів».