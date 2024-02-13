Польские фермеры заблокировали шестой пограничный пункт на границе с Украиной

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Польские фермеры заблокировали пограничный пункт. Фото:
Польские фермеры заблокировали шестой пограничный пункт на границе с Украинойhttps://racurs.ua/n192343-polskie-fermery-zablokirovali-shestoy-pogranichnyy-punkt-na-granice-s-ukrainoy.htmlРакурс
Польські фермери розпочали блокування вже шостого пункту пропуску біля кордону з Україною.
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Близько 14.00 аграрії з Польщі розпочали акцію протесту неподалік від пункту пропуску «Корчова», що навпроти українського «Краківець». Про це Державна прикордонна служба повідомила у Facebook.
За інформацією польських прикордонників пікетувальники мають намір на годину заблокувати рух вантажівок, що прямують в Україну. Блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься.
У ДПСУ попросили громадян врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.
Нагадаємо, польські фермери станом на ранок 13 лютого блокували п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною, в чергах стояли близько 1 тис. 250 вантажівок. Були заблоковані напрямки «Ягодин», «Раву-Руську», «Шегині», «Устилуг» та «Угринів».
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