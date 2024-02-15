SpaceX запустила первый частный посадочный модуль Odysseus на Луну

https://racurs.ua/n192410-spacex-zapustila-pervyy-chastnyy-posadochnyy-modul-odysseus-na-lunu.html

Ракурс

Приватна компанія з Х’юстона Intuitive Machines запустила свій перший апарат на Місяць із мису Канаверал у штаті Флорида.

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Ракета SpaceX Falcon 9 використовувалася для запуску космічного корабля «Одіссей».

Фахівці сподіваються, що він приземлиться біля Південного полюса Місяця 22 лютого.

Коли корабель Intuitive Machines вирушив до супутника, ракетний прискорювач, використаний для запуску, благополучно приземлився назад на Землю.

Якщо все піде добре, то це буде перший випадок, коли приватна фірма успішно посадить космічний корабель на Місяць. Успіх також стане великою подією для Сполучених Штатів, чиї апарати не були на поверхні Місяця з часів місії NASA Apollo 17 понад півстоліття тому.

Falcon 9 стартувала з майданчика 39A. Приблизно через 7,5 хвилин перший ступінь ракети повернувся на Землю для вертикального приземлення на космодромі на мисі Канаверал, який знаходиться по сусідству з об'єктом NASA. Це був 18-й запуск і посадка для цієї ракети-носія SpaceX, передає Space.com.

Спусковий апарат вагою 675 кілограмів вперше вийшов на зв’язок з центром управління польотами через кілька хвилин після старту. Незабаром Odysseus почне рух до місячної орбіти — що триватиме шість днів. Потім апарат підготується до своєї історичної спроби посадки, яка відбудеться в Малаперт А, невеликому кратері, розташованому приблизно за 300 кілометрів від південного полюса Місяця.

Інструменти Odysseus призначені для збору даних, які допоможуть програмі NASA Artemis, що має на меті створити базу поблизу південного полюса Місяця до кінця 2020-х років. Вважається, що цей регіон багатий на водяний лід, який може підтримувати астронавтів Artemis на поверхні, а також перероблятися на ракетне паливо, що дасть змогу екіпажам заправляти космічні апарати далеко від Землі.

На борту Odysseus знаходиться шість приладів NASA, вартістю 118 млн доларів. За словами представників агенції, розробка та створення наукового обладнання коштувала агентству ще 11 млн доларів.