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Ракурс
Буданов пообещал отомстить за отравление его супруги Марианны и сотрудников ГУР

Буданов пообещал отомстить за отравление его супруги Марианны и сотрудников ГУР

16 фев 2024, 16:06
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Очільник ГУР Кирило Буданов знає, хто стоїть за отруєнням його дружини Маріанни. Він обіцяє найближчим часом «дії у відповідь» на території росії.


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Про це головний український розвідник сказав у в інтерв’ю французькому виданню Liberation.

Моїй дружині вже краще. Оскільки я не вживав отрути, мені важко сказати, чи був це замах на моє життя. Але я вже пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато. Я думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території, і всі це зрозуміють, — повідомив.

28 листопада 2023 року джерела «Бабеля» повідомили, що в дружини Буданова Маріанни діагностували отруєння важкими металами. Вона вижила і пройшла лікування. Згодом стало відомо, що також отруїлися кілька співробітників ГУР, попередньо — мишʼяком і ртуттю.

Источник: Ракурс


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