Счет использованных в Украине северокорейских баллистических ракет пошел на десятки

https://racurs.ua/n192450-schet-ispolzovannyh-v-ukraine-severokoreyskih-ballisticheskih-raket-poshel-na-desyatki.html

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росія вже використала 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва для обстрілів України.

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За період з 30 грудня 2023 року по 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет. Ми говоримо про Запоріжжя, Київ (три атаки), Харків (дві атаки) та міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Ці обстріли вбили 14 цивільних, ще понад 70 отримали поранення, — сказав генпрокурор Андрій Костін.

Також він звернув увагу, що точність цих ракет викликає питання.

З 24 випущених ракет відомо про два відносно точних влучання: НПЗ Кременчук і технічна територія аеродрому Канатове. Решта ракет влучили на значній відстані одна від одної — до кількох кілометрів і більше — або вибухнули в повітрі, або вразили житлові квартали в Харкові", — сказав Костін.

росія використала щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва під час ракетних обстрілів України

Загалом за період з 30 грудня 2023 року по 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет. Встановлена максимальна дальність пуску ракет — до 650 км. Ці ракети мають більший діаметр, ніж аналогічні моделі російського та радянського походження.

Також Костін звернув увагу, що точність цих ракет викликає питання.