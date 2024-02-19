СБУ сообщила о подозрении архимандриту УПЦ МП, благословившему «референдум» на ВОТ

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СБУ сообщила о подозрении экс-настоятелю одного из соборов Херсонской области, фото: СБУ
СБУ сообщила о подозрении архимандриту УПЦ МП, благословившему «референдум» на ВОТhttps://racurs.ua/n192532-sbu-soobschila-o-podozrenii-arhimandrita-upc-mp-blagoslovivshego-referendum-na-vot.htmlРакурс
СБУ зібрала докази державної зради з боку колишнього настоятеля одного із соборів Херсонської єпархії УПЦ (МП) Олексія, який наразі переховується на лівобережжі регіону.
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Після захоплення обласного центру він підтримав російських загарбників та увійшов до найближчого оточення гауляйтера Сальдо, ставши його духівником. Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляє прес-центр СБУ.
За даними слідства, архімандрит:
- регулярно запрошував Сальдо на богослужіння у храмі;
- під час проповідей благословляв проведення незаконного «референдуму» щодо «приєднання» Херсонщини до рф;
- особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ.
За перехід клірика на сторону окупантів вони передали його собору захоплені території Укртелекому та місцевих бізнесменів у центральній частині Херсона, — зазначають у СБУ. — Разом з цим 30 вересня 2022 року зрадник був запрошений до георгіївської зали кремля для участі в «церемонії включення» тимчасово захоплених регіонів України до складу рф.
Під час звільнення Херсона колаборант разом з російськими загарбниками втік на лівобережну частину південного регіону.
«За оперативними даними, там він став секретарем так званої Скадовської єпархії РПЦ», — зазначають у СБУ.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 1 ст. 111−2 (пособництво державі-агресору).
Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за вчинені злочини, — зазначають у спецслужбі.
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